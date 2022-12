GF Vip, Patrizia contro Dana: "Sei falsa, fuori di testa!"

A poche ore dal suo ingresso nella casa del GF Vip Dana Saber ha già finito per litigare con la maggior parte delle concorrenti e, nelle ultime ore, ha avuto una lite infuocata anche con Patrizia Rossetti a causa delle pulizie degli spazi comuni.

Patrizia Rossetti contro Dana Saber

Dana Saber ha già regalato alcuni scontri accesi ai fan del GF Vip e in tanti tra i fan del programma si chiedono come andranno a finire le cose tra lei e le altre concorrenti (con cui, finora, non sembra esser corso buon sangue). Nelle ultime ore Dana ha avuto una lite infuocata con Patrizia Rossetti in merito alle pulizie degli spazi comuni e, più precisamente, della cucina.

“Siete sempre agitate. A me basta che mi chiamate e io vengo a lavare, perché io vi vedo cucinare, ma dovete chiamarmi. Che mood negativo. Sono venuta qui a dare una mano e ci sono persone velenose con un mood brutto. Qui rinfacciano tutto per discutere e fare le grandi. Anche tu con calma! Perché tu non mi hai visto cosa stavo facendo. Non devi fare la fenomena. Se hai deciso di lavare non lo rinfacciare.

Ma tu sei fuori di testa io non mi calmo“, ha affermato la Saber dopo che Patrizia Rossetti ha sostenuto di aver trascorso ore in cucina a sistemare e preparare. Per tutta risposta lei ha replicato:

“Tu con calma non me lo dici dopo tre mesi che sono qui! Tesoro ho detto che non c’è bisogno di chiamare, uno lo fa per iniziativa. E poi togliti gli occhiali se urli così ti vedo negli occhi quando ti parlo.

Un po’ di educazione nella vita. Ok allora hai ragione tu basta“.

La Saber ha quindi sostenuto (come fatto durante il suo scontro con Oriana Marzoli) che lei e le altre concorrenti si fossero “coalizzate” contro di lei. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?