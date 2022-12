Dana Saber, lite infuocata con Oriana: "Sei sporca e volgare!"

A poche ore dal suo ingresso al GF Vip Dana Saber è risucita a litigare già con quasi tutte le concorrenti presenti nella casa del reality show e infine ha avuto uno scontro infuocato con Oriana Marzoli.

Dana Saber contro Oriana Marzoli

La tensione è alle stelle al GF Vip dove Dana Saber ha finito per scagliarsi contro Milena Miconi, Patrizia Rossetti, Micol Incorvaia e, nelle ultime ore, Oriana Marzoli. Lo scontro tra le due è finito a male parole e Oriana ha tuonato contro la neo concorrente: “Se vuoi urlare sappi che so urlare anche io! Non è normale questo atteggiamento. Prima mi lecchi il c**o e ora urli“.

Dana per tutta risposta ha urlato: “Io non ti ho mai leccato nulla e mai te lo leccherò, perché ce l’hai sporco! tesoro il tuo è sporco, sei sporca e volgare sappilo! Queste fanno le forti in gruppo, forte sono io babe e preparati!”.

Durante il suo scontro con Oriana, Dana ha sostenuto che lei e le altre concorrenti si fossero alleate contro di lei, cosa su cui Oriana è intervenuta affermando: “Questa mi sta dicendo che siamo un gruppo tutto unito contro di lei, io, Micol, Milena, Nicole, Patrizia.

Ma cosa cavolo sta dicendo? Io non sto capendo nulla di quello che dice. Ma chi ti ha attaccato? A me sembra esagerato il tuo atteggiamento e te lo ripeto, ma non c’è un gruppo che ti odia. Ma tu sei pazza, fuori da questa camera!”.

Nelle ultime ore al GF Vip Oriana se l’è presa per uno scherzo subito da parte di Edoardo Tavassi, che le ha fatto credere che lei avesse perso la maggior parte dei suoi fan sui social.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?