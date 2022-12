GF Vip, lo scherzo di Edoardo Tavassi a Oriana: lei scoppia in lacrime

Al GF Vip Edoardo Tavassi si è reso protagonista di uno spietato scherzo a Oriana Marzoli che, per tutta risposta, è scoppiata in lacrime.

Edoardo Tavassi: lo scherzo a Oriana

Edoardo Tavassi ha fatto credere a Oriana Marzoli che lei avesse perso gran parte dei follower sui social e che il suo staff fosse stato costretto a chiudere temporaneamente i suoi profili principali per evitare che la situazione degenerasse. Oriana ha finito per credere alle parole del coinquilino e ha chiesto spiegazioni alla produzione del programma durante un confessionale e infine, una volta capito che lui la stesse prendendo in giro, è scoppiata in lacrime.

A ferire Oriana sarebbe stata anche la reazione degli altri concorrenti, che avrebbero riso di lei e avrebbero dato man forte a Edoardo. I fan del reality show hanno reagito con ilarità alla vicenda ma in tanti hanno preso le parti di Oriana che, all’interno della Casa, si è più volte trovata a subire le prese in giro da parte degli altri concorrenti.

Oriana e Antonino

Nelle ultime settimane al GF Vip Oriana Marzoli è finita al centro del clamore generale per via della notte di passione da lei trascorsa con Antonino Spinalbese.

L’influencer ha sostenuto di esser stata sedotta e abbandonata da Antonino dopo la notte trascorsa insieme, mentre lui si è difeso dalle sue accuse (pur attirandosi contro una marea di critiche). In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi prima della fine del programma.