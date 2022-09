Al Gf Vip, Patrizia Rossetti dice di non avere rapporti sessuali da 4 anni, dalla fine del suo matrimonio con Rudy Londoni.

Al Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti si lascia andare ad una confessione sincera. La conduttrice toscana, che fa parte dei concorrenti di questa edizione appena cominciata, ha parlato della sua vita sentimentale con i suoi coinquilini, dichiarando: “Sono 4 anni che non batto chiodo, nemmeno dormo con nessuno.

Sarei anche aperta, però è difficile ormai”.

Gf Vip, Patrizia Rossetti dichiara di non fare sesso da 4 anni: la sua storia

Patrizia Rossetti, in un momento di intimità con gli altri concorrenti, ammette di non avere più rapporti sessuali da tempo. Le sue parole sono state le seguenti: “Certo che ho occasioni, ci sono tanti ragazzi giovani che mi fanno la corte sui social, però io sono davvero chiusa.

Ora sono più esigente, alla mia età penso sia normale”.

Poi, continuando il suo discorso, aggiunge: “Se devo accontentarmi, preferisco stare sola, non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata, coccolata e corteggiata. Nel nostro ambiente inoltre non è facile. Ho diverse amiche che si divertono su Tinder, io invece non potrei farlo perchè sono “la Rossetti”. Voglio innamorarmi, sentire le farfalle nello stomaco, sulle app non ci voglio andare”.

Il parere della Rossetti sui corteggiatori più giovani

La donna, parlando poi delle esperienze che ha avuto con alcuni corteggiatori più giovani, ha detto: “L’ultima volta lui aveva 30 anni e mi diceva che non gliene fregava dell’età. Ma a me invece interessa, potevo essere sua madre. Lui voleva portarmi a letto, a me cosa restava? Non mi basta una nottata e via, voglio altro”.

Le parole della presentatrice, che non riesce ad accettare la corte di uomini che hanno molti anni in meno di lei, lasciano un messaggio conclusivo: “Uno con la metà dei miei anni, cosa può cercare? Allora è inutile, io non voglio quello”.