Ilary Blasi pubblica le corna: così replica a Totti e cita “Belen”

Ilary Blasi pubblica le corna: è una replica all'intervista di Francesco Totti?

Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi sa benissimo di essere al centro dell’attenzione. Eppure, non è mai stata tanto attiva sui social come in questo periodo. Nelle ultime ore, ha pubblicato quella che i fan hanno colto come una replica stizzita all’ex marito: la foto delle corna, con tanto di citazione di “Belen“.

Ilary Blasi pubblica le corna: replica a Totti?

L’intervista che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera risuona ancora nell’aria. A distanza di qualche giorno, il furto dei Rolex da parte di Ilary Blasi è ancora oggetto di infiniti meme. Sarà per questo che la conduttrice dell’Isola dei Famosi ne ha approfittato per replicare con un bel paio di “corna“? L’ex moglie del Capitano si è recata in visita alla Vaccheria, il nuovo spazio espositivo della Capitale, situato nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur e nato dalla convenzione urbanistica Eur – Castellaccio.

E’ qui che Ilary ha immortalato e condiviso su Instagram un’immagine che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

Ilary Blasi parla di corna grazie ad Andy Warhol

Durante la mostra Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria, a catturare lo sguardo di Ilary è stata una mucca con un bel paio di corna in vista. Si tratta di un pezzo della serie Cow, realizzata dall’artista tra il 1966 ed il 1976.

Visto che lo scatto è stato condiviso dalla Blasi in un momento particolare della sua vita, in molti hanno visto la foto come una chiara replica all’intervista di Totti.

Le corna, la mucca e la ‘citazione’ a Belen

Oltre alla mucca con le corna, l’attenzione dei seguaci si è concentrata su un altro particolare. Dopo la visita alla Vacchieria, Ilary si è spostata alla Fattoria della Zucca, dove in un recinto ha trovato “Belen” e “Hillary”, due pecore.

La Blasi non ha dimenticato di taggare la Rodriguez: un modo per scherzare o un’altra frecciatina? Probabilmente, la prima risposta è quella corretta.