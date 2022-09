GF Vip 2022: Elenoire Ferruzzi dichiara di voler dormire assieme ad Antonino Spinalbese

Al GF Vip 2022, Elenoire Ferruzzi fa una dichiarazione hot: vuole dormire nello stesso letto di Antonino Spinalbese.

In occasione della prima puntata del GF Vip 2022, andata in onda ieri – 19 settembre – su Canale 5, dopo le clip di presentazione dei nuovi concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, è trapelato un dialogo hot tra Elenoire Ferruzzi e Antonino Sbinalbese.

La nota influencer transgender avrebbe dichiarato, senza filtri, di voler dormire con l’ex fiamma di Belen Rodriguez.

GF Vip 2022: Elenoire Ferruzzi e Antonio Spinalbese: le dichiarazioni

Elenoire Ferruzzi, conosciuta sui canali social, ha espresso il desiderio di dormire insieme ad Antonino Spinalbese, poche ore dopo l’ingresso nella Casa da parte dei concorrenti. L’influencer biondo platino, dalle unghie lunghissime, avrebbe fatto delle avances esplicite all’ex della celebre Belen Rodriguez, padre della sua bambina.

La Ferruzzi dichiara, rivolgendosi agli altri coinquilini: “Ovvio, secondo voi con chi potrei dormire?” Il video della confessione è diventato virale su TikTok e il popolo di internet è andato letteralmente in tilt. Subito dopo ha aggiunto: “Con il mio bimbo, ma il mio bimbo è d’accordo, non ha potere decisionale”, aggiunge lei, parlando anche per Antonino.

La reazione di lui è stata quella di ammettere che la Ferruzzi gli avesse già preparato il letto. La transgender ha ammesso sin da subito la sua attrazione nei confronti di Spinalbese.

La reazione degli spettatori sul web

Sembra proprio che Elenoire Ferruzzi abbia appena cominciato un corteggiamento serrato verso Antonino Spinalbese, ora single, da quando è finita ufficialmente con la modella argentina: nel 2021, la showgirl lo rendeva padre della piccola Luna Marie.

Le reazioni del web non si sono fatte attendere.

Si passa da: “Tutto ciò è eccessivo”, fino a: “Da Belen a Belin è un attimo”, per poi includere anche i commenti di entusiasmo nei confronti della Ferruzzi: “Idola lei”.