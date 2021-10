GF Vip, quanto guadagna per ogni puntata il conduttore Alfonso Signorini

Alfonso Signorini noto conduttore del Grande Fratello Vip guadagnerebbe cifre da capogiro. Ecco a quanto ammonterebbe il suo cachet.

Il conduttore del Grande Fratello Vip e direttore del noto settimanale “Chi” Alfonso Signorini è stato tra i principali protagonisti del successo del Reality di questi ultimi anni. Il Grande Fratello nonostante quest’anno abbia registrato degli ascolti inferiori rispetto alle aspettative è riuscita comunque ad uscire in diverse occasioni dalla sfida a testa alta.

Se c’è un aspetto che ha particolarmente incuriosito il pubblico è quello relativo al suo cachet. La cifra, decisamente da capogiro, potrebbe sorprendere.

Quanto guadagna Alfonso Signorini, le indiscrezioni sul cachet

Sulla cifra guadagnata da Alfonso Signorini ci sono state spesso indiscrezioni, per altro mai confermate né dal conduttore del Grande Fratello Vip né dal gruppo televisivo del biscione anche se si tratterebbe comunque di somme importanti. Stando a quanto riporta Contoconcorrenteonline.it., Signorini proprio come fu per il predecessore Ilary Blasi guadagnerebbe un importo che si aggirerebbe tra i 40mila e i 50mila euro per ogni puntata.

Si tratterebbe ad ogni modo di un indice della grande fiducia che Mediaset ha sempre avuto in un format che ormai ha superato le due decadi.

Quanto guadagna Alfonso Signorini, il cachet dei concorrenti

Anche per ciò che riguarda il cachet dei concorrenti ci sarebbero diverse indiscrezioni che non avrebbero trovato conferma. Le concorrenti più pagate sarebbero la showgirl Raffaella Fico e la cantante lirica Katia Ricciarelli con 15.000 euro a settimana.

Seguirebbero Miriana Trevisan e Carmen Russo con 7.000 euro. Per ciò che riguarda il resto dei concorrenti in gara la cifra ammonterebbe a 5.000 euro a settimana.

Quanto guadagna Alfonso Signorini, chi è il fidanzato

In un intervento da Silvia Toffanin a Verissimo del 24 ottobre, Signorini ha rivelato che il suo compagno Paolo Galimberti è senatore nelle fila del Popolo della Libertà. Galimberti, racconta il conduttore del GF Vip, gli è stato accanto in un momento molto complicato come quello della pandemia, specie quando è risultato positivo al covid: “Paolo voleva addirittura venire a mangiare da me, ma io mi sono opposto.

Allora lui, sapendo che io temevo l’arrivo della notte, mi aveva proposto di venire a dormire nel mio garage”.