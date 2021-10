Katia Ricciarelli, la gaffe al GF Vip: “Ma siamo noi!”

Katia Ricciarelli ha bevuto qualche bicchiere di troppo nella casa del GF Vip e ha dato il via a un siparietto esilarante.

Katia Ricciarelli ha creato l’ilarità generale al GF Vip quando, dopo aver alzato un po’ il gomito, ha commesso alcune clamorose gaffe.

Katia Ricciarelli: la gaffe al GF Vip

Durante una serata di festa nella casa del GF Vip Katia Ricciarelli si è lasciata andare in compagnia degli altri concorrenti ma ha finito per alzare un po’ il gomito: la cantante lirica ha finito per non riconoscere sé stessa e Soleil Sorge riflesse ad una delle finestre della Casa e ha creato l’ilarità generale tra concorrenti e telespettatori.

“Chi è là… vedo gente!”, ha dichiarato l’ex moglie di Pippo Baudo e L’influencer l’ha immediatamente tranquillizzata: “Ma no, sono i cuscini della piscina, Katiuscia!”. “Ma vedo dei movimenti”, ha insistito la cantante, “Ma siamo noi!”.

Katia Ricciarelli al GF Vip

Nonostante sia senza dubbio uno dei personaggi più in vista di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha finito per attirarsi contro anche qualche critica durante la sua permanenza all’interno del programma.

In particolare la cantante lirica è stata presa di mira per alcune delle sue critiche contro gli altri concorrenti ed è stata tacciata di razzismo per quanto da lei affermato su Ainett Stephens e Samy Youssef.

Katia Ricciarelli: la vita privata

Oggi Katia Ricciarelli risulta essere single dopo il lungo matrimonio (naufragato) con il celbere conduttore Pippo Baudo. I due hanno mantenuto rapporti pacifici dopo il loro addio e la stessa Katia Ricciarelli ha confessato che, se il conduttore le avesse fatto visita al GF Vip, lei ne sarebbe stata felicissima.

“Con Pippo è stato un colpo di fulmine. Ho vissuto momenti bellissimi ma succede di separarsi. Per me non è il primo amore che non si scorda mai, ma l’ultimo. Gli voglio bene, avrei dovuto dirglielo anche in passato”, ha ammesso Katia Ricciarelli che, all’interno del reality show, ha parlato anche di un’altra sua importante storia d’amore: quella col tenore José Carreras. “Mi sono stancata di fare la fidanzata eterna.

Così ho detto basta. Anche lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi… Sicuramente sono rimasta molto colpita da questa rottura, anche perché è stato un amore davvero molto intenso”, ha dichiarato la celebre cantante nella casa del GF Vip.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy