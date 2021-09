Katia Ricciarelli: “Lascerei il GF Vip per Pippo Baudo”

In procinto di entrare al GF Vip, Katia Ricciarelli ha svelato come starebbero le cose oggi tra lei e l'ex marito Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli sarà una delle nuove concorrenti del GF Vip 6 e ha svelato alcuni retroscena sul rapporto col suo famoso ex marito, Pippo Baudo, da cui si è separata nel 2004.

Katia Ricciarelli: i rapporti con Pippo Baudo

Nonostante si siano separati con grande clamore nel 2004, oggi i rapporti tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sarebbero positivi.

La stessa cantante lirica ha confessato che, per affetto nei confronti del marito, se servisse abbandonerebbe anticipatamente il GF Vip (in cui si accinge ad entrare il prossimo 13 settembre). In merito all’ipotesi che il famoso conduttore possa entrare nello show per parlarle, Katia Ricciarelli ha affermato:

“Magari! Gli butteri le braccia al collo”, e ancora: “È un rapporto ormai chiuso. Non c’è frequentazione ed è normale che sia così. Non credo a quelli che dicono ‘una pacca sulla spalla e siamo amici come prima’.

Ma come si fa dopo diciotto anni di amore? Sarebbe ridicolo andare a cena assieme. Mi basta sapere che io ci sono per lui e che lui ci potrebbe essere per me”. Dunque i rapporti tra i due oggi sarebbero positivi nonostante la separazione: “Gli auguro di stare bene e se potessi fare qualcosa per lui, uscirei anche dalla Casa”, ha affermato Katia Ricciarelli, impaziente di far conoscere ai telespettatori la sua quotidianità attraverso il GF Vip.

Katia Ricciarelli: l’addio a Pippo Baudo

Alla base della rottura tra la cantante lirica e il famoso conduttore ci sarebbero stati i tradimenti da parte di lui. In seguito al divorzio Katia Ricciarelli ha confessato: “Ora vivo sola. Mi piacerebbe avere qualcuno così, per tenerci compagnia nei nostri vecchi anni. Con Baudo sono stati 18 anni di matrimonio felice. Poi qualcosa non ha funzionato. Niente tragedie. Se la casa mi cade in testa, io mi sposto.” Katia Ricciarelli ha anche affermato in passato di aver perdonato i tradimenti del conduttore nei suoi confronti.

Katia Ricciarelli al GF Vip

Katia Ricciarelli sarà una dei 22 concorrenti del GF Vip 6, condotto da Alfonso Signorini. In merito alla sua partecipazione al programma la conduttrice ha dichiarato: “Mi sono convinta a partecipare, mi sono detta che questa potrebbe essere l’ultima sfida della mia vita. Chi lo sa? Spero di no, ma la mia età la conoscono tutti. Non devo dimostrare più niente a nessuno”.