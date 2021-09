GF Vip, Raffaella Fico riceve in regalo 100 rose: polemica sul fidanzato

Raffaella Fico riceve un regalo dal suo attuale fidanzato, mentre si trova nella casa del GF Vip. Scoppia la polemica in studio.

Raffaella Fico, dopo essersi dichiarata single, esce allo scoperto: l’ex di Balotelli, infatti, ha ricevuto in regalo dal suo attuale fidanzato 100 rose al GF Vip. Scoppia la polemica sull’identità e il lavoro della nuova fiamma della showgirl.

GF Vip: il regalo del fidanzato di Raffaella Fico

Quando Raffaella Fico è entrata nella casa del GF Vip aveva dichiarato di essere single, ma gli eventi degli ultimi l’hanno fatta ricredere: nel primo pomeriggio di venerdì 24 settembre un aereo è volato sopra la casa con la dedica “R, per sempre e 1 giorno. Ti amo“, regalo del fidanzato Piero Neri.

Stando ai gossip, infatti, i due si conoscerebbero da qualche mese e avrebbero già passato le vacanze all’Elba.

Non solo, i due si sarebbero promessi amore eterno e potrebbero convolare a nozze, al termine dell’esperienza televisiva della soubrette.

Fidanzato della Fico, la reazione al GF Vip

In occasione della quarta puntata andata in onda vernersì sera, Alfonso Signorini ha mostrato nuovamente le immagini dell’aereo, scatenando la reazione emozionata della Fico che ha commentato: “Ci conosciamo da 1 mese e mezzo è un grande amore“.

Alle Grandi Sorelle però tutto questo non convince: “Sarà un operaio questo qui? Ma la signorina quando è entrata non aveva detto che era single?“.

La Fico imbarazzata prova comunque a salvarsi in corner: “È un uomo come altri, voi siete molto simpatiche, quando io l’ho conosciuto non sapevo manco che lavoro facesse. Siete molto simpatiche, ma anche un po’ troppo cattive“.

Fidanzato della Fico, altro regalo al GF Vip

Le sorprese non finiscono qui per la showgirl campana: prima della trasmissione, nel camerino di Alfonso Signorini sono arrivate ben 100 rose, alto regalo di Piero Neri.

Imbarazzata, la showgirl ha risposto con un laconico: “Piero ti amo anche io“. Un altro gesto che però convince poco le Sette Sorelle che lanciano una provocazione: “Eccolo l’operaio che si può permettere 100 rose”.

GF Vip: chi è il fidanzato di Raffaella Fico?

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, Piero Neri sarebbe un imprenditore, ricco ereditiero di casa Neri, noti imprenditori di Livorno e findatori dell’impresa mercantile Neri Group Maritime Solutions.

Ricco ma anche molto amico di Gianmaria Antinolfi, che nella casa la Fico ha trovato come valvola di sfogo personale.