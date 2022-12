Appena i riflettori della diretta si sono spenti, nella Casa del GF Vip è esplosa una lite furibonda.

Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi.

Antonella Fiordelisi è uscita parecchio abbattuta dall’ultima puntata del GF Vip, soprattutto per le nomination ricevute. Appena i riflettori si sono spenti, si è consolata con qualche bicchiere di vino e poi si è scagliata contro Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Contro quest’ultimo ha tuonato:

Tavassi, per nulla intimorito da Antonella, l’ha letteralmente asfaltata:

“Tu in puntata per due volte mi hai dato del falso e io che cosa ti ho sempre detto? Che tu in puntata non guardi in faccia nessuno! Spietata! La gente da casa come sei fatta l’ha capito. Quando l’ho detto durante le nomination il pubblico mi ha applaudito, aggrappati pure agli aerei ma quelli te li mandano i fan. La gente da casa ha lo stesso pensiero del pubblico in studio. La gente non è scema se n’è accorta che sei finta in puntata. Tu in puntata cambi, non siamo scemi. L’Antonella in puntata non è l’Antonella del giorno”.