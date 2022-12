GF Vip, Antonella Fiordelisi mangia dalla pentola: è polemica

Antonella Fiordelisi è stata bersagliata dagli haters dei social dopo che, nella casa del GF Vip 7, ha mangiato con un mestolo direttamente dalla pentola.

Antonella Fiordelisi travolta dalle critiche

Antonella Fiordelisi è stata travolta da una valanga di critiche per via di un gesto da lei compiuto nella casa del GF Vip, dove ha prelevato del cibo direttamente da una pentola mangiandolo con lo stesso mestolo usato dagli altri concorrenti per girarne il contenuto. In tanti hanno criticato la modella che, nei giorni scorsi, si è attirata contro anche critiche e commenti per via del suo comportamento con Edoardo Donnamaria.

In tanti in particolare hanno avuto da ridire sulle scenate di gelosia avvenute tra i due che, nelle ultime ore, si sarebbero riappacificati dopo aver trascorso insieme una notte di passione. Per il momento non è dato sapere come proseguiranno le cose tra loro e se vi saranno ulteriori sviluppi, quel che è certo è che in motli tra i fan del reality show hanno ormai preso Antonella in antipatia.

Lo sfogo di Edoardo

Nei giorni scorsi Edoardo si era scagliato contro la fidanzata a seguito della sua imitazione di Oriana Marzoli e aveva affermato di essere intenzionato a dirle addio.

“Tu avresti fatto quella scena in perizoma, ma dove vivi? Ti sei messa la gonna perché te l’ho chiesto io. Come sei abituata a campare? Da oggi in poi ti puoi vestite come ca**o ti pare e puoi ricominciare a fare la scema con chi ca**o ti pare.

Sono serio”, aveva tuonato.