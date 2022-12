GF Vip, notte di passione tra Antonella e Edoardo: cos'è successo in piena notte

Dopo discussioni e alti e bassi vissute negli ultimi giorni, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno vissuto una notte di passione al GF Vip e le cose tra i due sembrano essersi inaspettatamente risolte.

Antonella Fiordelisi e Edoardo: la notte di passione

A quanto pare nella casa del GF Vip è esplosa la passione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che, dopo scenate di gelosia e le recriminazioni, sembrano aver finalmente ritrovato un punto di equilibrio. I due si sono abbandonati alla loro intimità in piena notte senza dare nell’occhio e a seguire, inaspettatamente, sembra essere tornato a regnare il sereno tra loro nella casa del reality show.

Nei giorni scorsi Antonella si era scagliata contro il fidanzato per via delle sue affermazioni su Micol Incorvaia, mentre Edoardo Donnamaria si era infuriato con lei per l’imitazione di Oriana Marzoli con tanto di perizoma.

In seguito alla loro ultima accesa lite, Edoardo si era sfogato con gli altri concorrenti affermando di voler mettere fine alla sua storia con Antonella.

“No, no ragazzi basta, è basta davvero, finita. Non è possibile che sto così tutti i giorni.

Adesso nemmeno mi viene da piangere. Una persona che mi tratta così male non l’ho mai trovata in vita mia. Sono sicuro, una così accanto a me non ci può stare e non ce la voglio”, aveva tuonato Edoardo, e ancora: “Sono matto io o questa vive in un altro mondo? Cioè ma io non ci sono mai stato con una persona così in vita mia. Ma di cosa parliamo, per me è follia.

Come se io avessi dovuto imitare Antonino e avessi portato Oriana nel van.”