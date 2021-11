Gf Vip, Soleil Sorge in nomination: “Non sono ancora pronta a uscire”

Nella casa del Gf Vip continua a far parlare di sé e, nonostante la nomination, l'ex protagonista di Uomini e Donne non ha intenzione di uscire.

Da quando ha varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia sta facendo parlare di sé. Fa discutere Soleil per il suo carattere spesso deciso, sempre determinato e talvolta agguerrito. Lontano da Cinecittà c’è chi proprio non la apprezza.

Altri, invece, sono diventati dei veri fan dell’ex protagonista di Uomini e Donne, che piace non solo per la sua bellezza, ma anche per la personalità grintosa e coraggiosa, senza tralasciare la sua voglia di divertirsi. Soleil Sorge vive le difficoltà della nomination, tra dubbi, ripensamenti e nostalgia che già si fa sentire: alla vigilia della nuova puntata, quando Alfonso Signorini comunicherà chi dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, la gieffina si sfoga e rivela di non voler porre fine alla sua avventura a Cinecittà.

Gf Vip, Soleil Sorge in nomination

Tra le sorelle Selassié, Sophie e Soleil, il pubblico chi vuole vedere ancora nella casa del Gf Vip? I fan sono in trepidante attesa. La nomination tre le gieffine è ancora aperta e il pubblico può decidere chi deve abbandonare la casa e porre fine alla propria esperienza nel reality più chiacchierato (e discusso) di Canale 5.

A poche ore dalla nuova puntata, quella di lunedì 15 novembre 2021, Soleil si è sfogata con Jessica Selassié e Sophie Codegoni.

L’influencer italo-americana ha ripercorso la sua esperienza nella casa del Gf Vip e di interromperla sembra non avere alcuna intenzione.

Soleil Sorge in nomination, la sua confessione

Soleil non nasconde il desiderio di restare nella casa di Cinecittà, volendo proseguire la sua avventura al fianco degli altri gieffini. Nonostante le polemiche scoppiate nelle ultime settimane e sebbene sia stata spesso bersagliata da non poche critiche, l’influencer pare abbia ancora molto da dimostrare.

La gieffina teme di essere eliminata, non potendo nulla contro le Princess e Sophie. Puntata dopo puntata, Soleil sembra sia particolarmente apprezzata dal pubblico, aggiudicandosi di volta in volta l’immunità. Ora, tuttavia, la nomination le fa paura e infatti confida: “Non si sa mai come va, è sempre inaspettato. L’avresti mai detto che Jo Squillo usciva?”. Commentando la sua eventuale eliminazione, Soleil ha aggiunto: “Magari stavolta non c’è neanche l’eliminazione, ma pensare che è l’ultima sera.

Non sono ancora pronta, ho avuto altre puntate in passato dove ci sarei stata a uscire, ma questa non voglio proprio“.

Soleil Sorge in nomination, lo sfogo e la replica di Jessica

Parlando con Jessica e Sophie, Soleil si è lasciata andare a uno sfogo, confidando un momento di debolezza. Ma non è la sola ad avere paura di uscire dalla casa.

Lo ha detto Jessica Selassié, che ha risposto alla coinquilina sottolineando: “Non sono pronta neanche io. Lo scopriremo solo in puntata”.