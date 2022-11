GF Vip, Antonino smaschera Luciano: "Ecco cosa mi ha detto in privato"

Antonino Spinalbese, dopo aver visto cosa ha detto Luciano Punzo su di lui, ha perso le staffe.

L’ex compagno di Belen Rodriguez ha smascherato il coinquilino del GF Vip, facendolo apparire come un grande bugiardo.

Appena entrato al GF Vip, Luciano Punzo aveva stretto un legame con Antonino Spinalbese. Eppure, nelle ultime ore, l’ex tentatore ha iniziato a parlare male di lui con Oriana Marzoli: “Lui ha fatto così prima con Ginevra, poi con Giaele e adesso con te. Per me è un burattinaio e tu sei la sua marionetta“.

Nel corso dell’ultima diretta, Antonino ha potuto ascoltare tutte le belle parole che gli ha riservato Punzo e ha perso le staffe.

Sfogandosi con Antonella Fiordelisi, Antonino ha smascherato Luciano. Ha raccontato:

“Uno può anche dire ‘secondo me tu sei finto, falso, bugiardo’, ci sta tutta. Non è mica quello il problema. Il punto è un altro e adesso dico tutto. Io prima della puntata faccio il letto con lui e mi dice ‘oh, dopo ti farai un sacco di risate. Perché ti ho dato del burattinaio’. E io sono rimasto tranquillo pensando che avesse fatto delle battute su di me. Poi prima vedo che erano cattiverie e lui mi ha detto ‘no, ma io te l’avevo già detto prima ti avevo avvisato’. Ma cosa? Non è il suo pensiero che mi dispiace, visto che ce l’hanno tante altre persona, ma è la bugia . Gli ho anche detto che quel confessionale lì non era di oggi, ma di due giorni fa, perché mi ricordavo com’era vestito. Lui mi ha detto ‘no, non è vero è di oggi’. Poi messo alle strette ha ammesso tutto. Quindi prima della puntata rideva e la buttava in caciara dicendomi ‘riderai, sei un grande’ e poi vedo quella roba in confessionale”.

Stando al racconto di Antonino, Luciano lo ha avvisato dei confessionali, ma ha messo tutto sullo scherzo. Dai video, però, si coglie tutt’altro. E’ per questo che il confronto tra Spinalbese e Punzon non ha portato ad un chiarimento. L’ex di Belen ha tuonato:

“Questa per me è falsità. Tu quel confessionale contro di me l’hai fatto due giorni fa e non oggi! Hai il didietro sporco. Prima della puntata vieni da me nella stanza a dirmi che avevi fatto delle battute. A me le cose che ho sentito non le hai mai dette in faccia e questo fa capire tutto. Io giro la frittata? la stai girando tu per la figuraccia che hai fatto stasera! Ma dove l’hai l’onore?”.