GF VIP, Tommaso Eletti vuole lasciare la casa: “Non mi sento a mio agio qui”

A circa una settimana dall'inizio del GF Vip Tommaso Eletti ha già affermato voler lasciare il reality. "Non mi sento a mio agio".

Per Tommaso Eletti potrebbe essere già finita l’esperienza nella casa più chiacchierata d’Italia. A confermarlo è lui stesso al termine della puntata con l’arrivo dei nuovi concorrenti. Il gieffino già noto per aver partecipato a Temptation Island in coppia con Valentina Nulli Augusti con la quale ha avuto una tumultuosa relazione, ha affermato di non sentirsi a suo agio in un contesto come quello della casa dove bisogna rimanere chiusi.

Ad ogni modo per lui è arrivata la nomination insieme a Francesca Cipriani. Se uscirà quindi dalla casa lo sapremo nei prossimi giorni.

gf vip Tommaso Eletti, “Qua dentro non mi sento a mio agio”

Tommaso Eletti ha spiegato le motivazioni al termine di una puntata come di consueto molto chiacchierata e piena di colpi di scena: “Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto.

[…] Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi.. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro”.

gf vip Tommaso Eletti, Sonia Brugnanelli: “Sono rimasta allibita”

A commentare l’ingresso a dir poco flop del giovanissimo concorrente è stata l’opinionista e nota moglie di Paolo Bonolis Sonia Brugnanelli che nel corso del suo intervento a “Casa Chi” ha dichiarato di essere rimasta allibita: “Da mamma ho fatto un passo indietro, non mi sono sentita di dire nulla perché lo vedevo già sopra le righe e imbarazzato, in difficoltà”.

Ha quindi proseguito: “L’ho visto entrare così emozionato, così piccolo. Ha 21 anni […] Io non ho un’ottima impressione di quello che il ragazzo ha mostrato a Temptation Island”.

gf vip Tommaso Eletti, Valentina Nulli Augusti: “Cosa penso di lui al GF”

Non sono mancate naturalmente le parole della ex fidanzata di Tommaso Valentina Nulli Augusti che durante una recente diretta su instagram ha dichiarato cosa pensa veramente sulla partecipazione dell’ex al reality: “Cosa ne penso di Tommaso al Grande Fratello? Ragazzi a ogni azione corrisponde una reazione”.