Dopo l’ultima puntata del GF, Vittorio Menozzi si è scagliato contro Massimiliano Varrese. Il modello è stato serafico per più di quattro mesi, ma finalmente ha aperto gli occhi e ha asfaltato l’attore.

GF: Vittorio perde le staffe e asfalta Varrese

Durante l’ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese si è scagliato contro Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. L’attore, infuriato perché la collega ha descritto Perla Vatiero come una “boss”, ha etichettato Bea e Vitto come “mandante e scagnozzo“. Come al solito, Max predica bene e razzola male. Dopo più di quattro mesi, Vittorio si è svegliato e ha capito con chi ha a che fare.

Lo sfogo di Vittorio contro Varrese

Chiacchierando con alcuni compagni del GF, Vittorio ha tuonato:

“Ma è follia. Pensa te, questi imbec*lle… il mandante e lo scagnozzo. Razza di defici*nte”.

Poi, sfogandosi con Beatrice, ha proseguito:

“Lui mi manda in confusione, mi manda segnali troppo contrastanti. Prima mi sgrida perché secondo lui mi avvicino troppo a Monia ‘ti stai allargando troppo, ti devo dare una lezione, te ne dico quattro’. La mattina dopo mi dice che ha esagerato e mi strizza l’occhio, poi però torna a lanciarmi frecciatine. Sono d’accordo con te che non è equilibrato. Ha troppi cambiamenti repentini. Dopo l’episodio di Monia non ho più dubbi sul fatto che da un minuto all’altro possa cambiare d’umore e dire una cosa opposta a quella di prima”.

Cosa ha detto Varrese su Vittorio e Beatrice?

In merito a Vittorio e Beatrice, Varrese durante le nomination ha dichiarato: