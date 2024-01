Dopo l’ultima puntata del GF, Vittorio Menozzi è stato un po’ isolato da alcuni concorrenti. Il modello, però, non si aspettava che alcuni compagni arrivassero a compiere un determinato gesto e si è chiuso in bagno a piangere.

GF: Vittorio scoppia a piangere in bagno

Nel corso dell’ultima diretta del GF, Vittorio Menozzi ha scoperto che alcuni concorrenti pensano che lui non sia altro che un guardone e un prezzemolino. La cosa lo ha particolarmente deluso, anche perché nei suoi gesti non ha mai messo malizia. Dopo la puntata, i gieffini con cui si è scontrato l’hanno completamente ignorato, ma anche altri non si sono comportati da meno. Non a caso, il modello è scoppiato a piangere in bagno.

Perché Vittorio è scoppiato a piangere in bagno?

Tutto è nato quando è arrivata l’ora di pranzare. I concorrenti del GF si sono messi a tavola ignorando del tutto Vittorio. Non hanno nemmeno apparecchiato per lui. Quando Menozzi se n’è reso conto, è andato in bagno ed è scoppiato a piangere. Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi se ne sono subito accorti e lo hanno raggiunto.

GF: Vittorio in lacrime? C’è lo zampino di Varrese

Beatrice e Sergio hanno provato a consolare Vittorio. La Luzzi ha chiarito un po’ quanto successo: sembra che sia stata colpa di Massimiliano Varrese, che ha iniziato a mangiare 20 minuti prima dell’orario pattuito trascinando tutti gli altri. Nessuno si è accorto dell’assenza di Vittorio e il pasto è stato consumato.