Ghana, via libera a vaccino contro la malaria: è il primo Paese al mondo

Il Ghana ha appena approvato un vaccino, il R21/Matrix-M, “molto promettente” contro la malaria. Si tratta del primo Paese al mondo, per un vaccino che è stato sviluppato dall’Università di Oxford nel Regno Unito: nei trial clinici, il vaccino ha superato la soglia del 75% di efficacia.

C’è l’ok dell’OMS per un vaccino contro la malaria: il Ghana è il primo Paese ad approvarlo

I test, effettuati su oltre 400 bambini, hanno dato risultati importanti. La soglia del 75% di efficacia è infatti ritenuta essenziale dall’OMS per poter procedere alla raccomandazione su larga scala. Con tre dosi del vaccino, insieme ad un successivo booster da somministrare un anno dopo, sarebbe possibile offrire una protezione del 77% contro l’infezione.

Si tratta di un tentativo, l’ennesimo, per arginare la mortalità infantile causata dalla malaria. Per questo la Food and Drugs Authority del Ghana ha autorizzato l’uso dell’R21/Matrix-M nei bambini dai 5 mesi ai 36 mesi di vita.

È in corso la costruzione di una fabbrica ad Accra, capitale del Ghana, dove realizzare il vaccino. Tutto ciò grazie alla collaborazione tra l’azienda di biotecnologie farmaceutiche Serum Institute of India e l’Università di Oxford: la struttura dovrebbe riuscire a rendere disponibili fino a 200 milioni di dosi all’anno al costo di 2 dollari per fiala.

I numeri tragici della malaria in Africa e nel mondo

Un vero e proprio intervento salvavita: si stima infatti che, soltanto in Ghana, muoiano di malaria circa 20mila bambini ogni anno, un quarto dei quali ha meno di 5 anni. Le vittime dell’infezione nel mondo superano quota 600mila ogni anno, di cui oltre la metà provenienti da Paesi africani quali Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania e Niger. Nell’80% dei casi le vittime non hanno più di 5 anni di vita.