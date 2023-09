Nel corso dell’intervista a Belve, Fabrizio Corona ha chiarito ancora una volta che non ha nessuna intenzione di sposare Giacomo Urtis. Il chirurgo dei Vip ha rotto il silenzio, dicendo di sentirsi “strumentalizzato” dall’ex re dei paparazzi.

Giacomo Urtis dopo l’intervista di Corona a Belve

Ospite di Belve, Fabrizio Corona ha smentito in tutto e per tutto Giacomo Urtis. L’ex re dei paparazzi non ha solo ribadito che non ha alcuna intenzione di unirsi in matrimonio con lui, ma ha aggiunto che tra loro non è mai accaduto nulla di serio, né sul piano fisico né tantomeno su quello sentimentale. Il chirurgo dei Vip ha rotto il silenzio.

Giacomo Urtis deluso da Fabrizio Corona

Via Instagram, dopo l’intervista di Corona a Belve, Urtis ha dichiarato:

“Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’ tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io! Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un’accettazione. In questo caso non è né Giacomo, né Jenny a scrivere queste parole, ma è un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza alcuna considerazione. Eppure ci avevo creduto”.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Giacomo Urtis?

A Belve, Corona ha così parlato di Giacomo Urtis:

“Ho chiesto a Sara di sposarmi e ha detto di no, non è che per ripiego lo chiedo a Giacomo Urtis, magari ora che diventa Jenny ci posso pensare. (…) L’assaggio che ho dato a Giacomo? Ci vogliamo un bene immenso, ma non ho avuto esperienze sessuali con lui”.

Fabrizio ha sottolineato che la proposta di matrimonio a Giacomo era solo uno scherzo e ha ribadito che non ha mai avuto rapporti omosessuali, né con lui né con altri.