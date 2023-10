Giacomo Urtis e Fabrizio Corona a confronto: la verità sulle nozze

Nel corso di un’intervista doppia al magazine Dillingernews, Giacomo Urtis e Fabrizio Corona hanno finalmente svelato la verità sulle nozze. A quanto pare, l’ex re dei paparazzi ha giocato l’ennesimo scherzetto al chirurgo dei Vip.

Intervistati dal magazine Dillingernews, Giacomo Urtis e Fabrizio Corona si sono messi a confronto sulle famose nozze che non si celebreranno mai. L’ex re dei paparazzi ha finalmente ammesso di aver preso in giro il chirurgo, in modo da far parlare un po’ di loro. Insomma, la classica “storytelling” con cui Corona da tempo si riempie la bocca.

Fabrizio ha dichiarato:

“Nessun matrimonio per adesso, la mia fidanzata ha detto che non vuole sposarmi. No non mi sposo con Urtis, perché? Ok lo ammetto, è vero, l’ho strumentalizzato. L’ho preso un po’ per il c**o, come faccio già con tutti. C’è rimasto male, perché è innamorato da sempre di me ed è la verità. Io e lui non abbiamo mai avuto nulla di fisico. Ho detto che ho dato degli assaggi in passato? Ma sai, gli assaggi possono essere anche che abbiamo mangiato insieme. Lui fa intendere altro? Fa intendere quello che vuole. Se ho avuto rapporti con uomini? No, per ora”.