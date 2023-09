Giacomo Urtis: "Farò almeno una quarta di seno". Su Corona: "Lo voglio sposare"

Giacomo Urtis, non fa passi indietro su Fabrizio Corona. Il chirurgo dei VIP ha intenzione di sposare l’ex re dei paparazzi e lo ha dichiarato nel corso di una intervista rilasciata alla trasmissione “La Zanzara” andata in onda su Radio 24. Proprio Fabrizio Corona a “Belve”, trasmissione condotta da Francesca Fagnani, aveva chiuso ogni porta ad un eventuale matrimonio con Urtis: “È un amico da tanti anni, abbiamo scherzato”, eppure la partita parrebbe essere ancora aperta.

Giacomo Urtis si farà una quarta di seno: “Ho avuto esperienze sessuali con Corona”

Il chirurgo, nel tornare a parlare del legame con Corona, ha spiegato “Solo buffonate? Lui mi ha strumentalizzata, ma io sono innamorata e il prossimo anno lo voglio sposare”. Ha poi osservato: “Quest’estate mi ha chiesto di sposarlo e mi ha dato l’anello, invece mi ha scaricato a Belve. Le sue parole? Ovvie, c’era la fidanzata che lo guardava in studio, ma l’ha detto anche lui che ha dato degli “assaggi”.

LEGGI ANCHE: Fabrizio Corona fa outing a calciatore famoso sul suo canale Telegram

“Ho combattuto per trovare la mia serenità”

Non ultimo in merito alla sua intenzione di farsi il seno ha dichiarato: “Mi farò il seno, essendo alto non posso farmi un seno piccolo, penso di farmi almeno una quarta”. Ad ogni modo per Urtis questa fase è di ricerca: “Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un’accettazione”.