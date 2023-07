Giancarlo Magalli è un fiume in piena. Il noto conduttore ed ex apprezzato volto de I Fatti Vostri ha sparato a zero contro Barbara D’Urso e la Rai nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Messaggero.

L’attacco alla D’Urso

Non sono giorni felici per Barbara D’Urso, dopo che si è consumato il velenoso addio a Mediaset. E Magalli ci è andato giù pesante contro l’ormai ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque: “Quello che faceva lei era il monumento al trash. Un modo di fare tv non dico brutto o sbagliato, ma estremamente ruffiano, con una grande dose di insincerità. Per sembrare amica del pubblico, con il cuore, esagerava ogni cosa. A me non è mai piaciuta” ha tuonato il conduttore.

Polemica con la Rai

Dopo l’addio alla tv di stato, consumato nel 2021, tra Magalli e la Rai lo strappo non si è mai ricucito, come dimostrano le forti parole concesse dal presentatore romano a Il Messaggero: “Se vogliamo parlare di riconoscenza, quella – nel mondo dello spettacolo – non esiste. Meno che mai in Rai, che non essendo identificabile in una persona, una coscienza non ce l’ha proprio. Ci sono solamente dei dirigenti che cambiano ogni due-tre anni”.

Il pensiero su Pino Insegno

Non poteva mancare un pensiero di Magalli su Pino Insegno, rientrante in Rai, dove guiderà la nuova edizione de L’Eredità e Il Mercante in fiera: “Pino è un amico, lo stimo e gli voglio bene. Però entrare in azienda con la bandiera “Sono amico di Giorgia” lo esporrà a tanti attacchi”.