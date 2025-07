Negli ultimi giorni un audio di Gianmarco Steri ha iniziato a circolare sul web, suscitando diverse reazioni e interpretazioni. Per fare chiarezza e mettere fine ai fraintendimenti, lo stesso Steri ha deciso di intervenire spiegando il reale significato delle sue parole, ammettendo di essersi espresso male. In un confronto diretto, con l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, ha voluto chiarire il contesto e precisare cosa intendeva davvero comunicare, cercando di evitare ulteriori malintesi.

Gianmarco Steri chiarisce il contenuto dell’audio circolato sul web

Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, ha ricevuto una segnalazione che avrebbe potuto alimentare tensioni tra due protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Una fan gli ha inoltrato un messaggio vocale in cui Gianmarco Steri, ex tronista, avrebbe affermato che con Cristina Ferrara c’è solo attrazione fisica, ma nessun coinvolgimento sentimentale. Subito dopo, lo stesso Steri ha contattato il blogger per precisare che le sue parole erano state fraintese sia da lui che dalla ragazza con cui aveva recentemente parlato.

Gianmarco Steri chiarisce il contenuto dell’audio circolato sul web: ecco la sua verità

“Gianmarco mi ha scritto e mi ha mandato un audio, cosa che obiettivamente apprezzo (magari poteva risparmiarsi di scrivere ad altra gente e venire subito da me, ma dettagli), dicendomi che nell’audio in questione non intendeva ciò che la ragazza (e anch’io) abbiamo capito/interpretato. Si è espresso male e ci sta. Come ho riportato quel messaggio, riporto anche questo”, ha scritto Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo.

Prima ancora che Gianmarco prendesse l’iniziativa di contattare Lorenzo Pugnaloni per chiarire la situazione, i suoi fan si erano già fatti avanti per difenderlo, mettendo in dubbio la veridicità della segnalazione circolata sui social.