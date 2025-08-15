Gianmarco Tamberi è diventato papà: emozione e felicità per la nascita della prima figlia insieme alla moglie Chiara Bontempi.

Gianmarco Tamberi, il celebre campione di salto in alto, ha appena iniziato la sua più grande avventura fuori dal campo: quella di diventare papà. È nata la sua prima figlia, portando gioia e nuove emozioni nella vita dell’atleta. Tra festeggiamenti e sorrisi, Tamberi condivide con i fan questo momento speciale, segnando l’inizio di un capitolo tutto nuovo nella sua vita personale.

Un giorno speciale per la famiglia Tamberi-Bontempi

È nata ieri giovedì 14 agosto, intorno alle 14:15, all’ospedale Salesi di Ancona, la figlia del campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi e di Chiara Bontempi. La nascita ha avuto un significato ancora più speciale per la mamma, che poche ore prima aveva festeggiato il suo trentesimo compleanno.

L’atleta ha condiviso la gioia su Instagram, definendo la bambina “un miracolo” e promettendo di donarle tutto l’amore possibile. La piccola è arrivata dopo che la mamma era stata ricoverata il giorno precedente per l’ultimo controllo prima del parto, seguito con la massima riservatezza dalla dottoressa Caterina Scagnoli.

Gianmarco Tamberi diventa papà: è nata la figlia, il nome scelto

“Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l’amore che abbiamo”.

Ai microfoni dell’Ansa, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche ha dichiarato di essere molto felice per Gianmarco Tamberi e di rivolgere i migliori auguri alla sua famiglia, sottolineando che la scelta di affidarsi alla loro struttura rappresenta una dimostrazione di fiducia nel Salesi, che svolge un lavoro di qualità.