Finalmente è stato rivelato se Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi stanno per diventare genitori di un figlio o una figlia! Nelle ultime ore, il campione di salto con l’asta e sua moglie hanno condiviso l’attesa notizia sui social, rivelando il sesso ai fan.

Gianmarco Tamberi presto papà, Chiara Bontempi è incinta

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, sposati a settembre 2022, stanno per diventare genitori. Martedì 18 febbraio, il futuro papà ha annunciato la lieta notizia della gravidanza con un reel su Instagram.

In una precedente intervista a Verissimo, la coppia aveva rivelato il desiderio di allargare la famiglia. Tamberi, dopo aver concentrato tutti i suoi sforzi sulle Olimpiadi, aveva atteso il momento giusto, e ora non vede l’ora di diventare papà.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: svelato il sesso del bebè in arrivo

La coppia, in attesa del primo figlio, ha rivelato che sarà una bambina. L’altista marchigiano non ha mai nascosto il suo desiderio di volere una figlia femmina. Durante le promesse nuziali, aveva detto alla moglie di non vedere l’ora di vedere una piccola come lei correre per casa.

“Tu e mamma mi farete impazzire d’amore!“, conferma sui social nell’annuncio.

Chiara Bontempi, dal suo lato, non perde l’occasione per fare una battuta scherzosa su suo marito:

“So già che impazziremo e questo ragazzo qua perderà completamente la testa“.



La splendida notizia è stata condivisa sui social, dove Tamberi ha pubblicato una serie di foto e video che immortalano momenti speciali della coppia. Il primo scatto mostra un cappellino e una maglietta rosa, simbolo del sesso della bambina, insieme alle mani dei futuri genitori, che si intrecciano in un gesto di dolce attesa.