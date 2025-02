Il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2025 sarà Gianmarco Tamberi che, dopo le voci sul suo imminente ritiro, è pronto a fare un annuncio.

Sanremo 2025, Tamberi sul palco con Jovanotti: farà un annuncio

L’atleta azzurro Gianmarco Tamberi, questa sera salirà sul palco dell’Ariston per la prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Ieri, in tarda mattinata, Tamberi ha fatto una prova segreta con Jovanotti ma pare che l’atleta sia pronto anche a fare un annuncio. Sono ormai giorni che circolano diverse voci sul suo imminente ritiro dalle gare di salto in alto ma, invece, con molta probabilità Gimbo smentirà queste voci, affermando che continuerà a gareggiare, con obiettivo numero uno i Mondiali di Tokyo e i Giochi di Los Angeles del 2028.

Sanremo 2025: quando saliranno sul palco Tamberi e Jovanotti?

Gianmarco Tamberi e Lorenzo Jovanotti saranno tra gli ospiti di questa sera a Sanremo 2025. Secondo la scaletta Gimbo dovrebbe salire sul palco dell’Ariston attorno alle ore 22.45 per arricchire la performance dell’amico cantautore. Il rapporto tra i due è infatti consolidato da tempo. Jovanotti è stato uno dei primi a sostenere Tamberi dopo i calcoli renali che lo hanno colpito durante le ultime Olimpiadi di Parigi.