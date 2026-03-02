Il Festival di Sanremo 2026 ha regalato un momento di grande emozione, mostrando come la musica possa unire generazioni e rafforzare legami familiari. Il duetto tra il figlio Tredici Pietro e il papà Gianni Morandi non è stato solo uno spettacolo musicale, ma anche una testimonianza di affetto, complicità e rispetto all’interno di una famiglia. La ex moglie del cantante ha commentato quanto accaduto a La Volta Buona.

Marco Morandi parla di papà Gianni e del fratello Pietro

Il riconoscimento della complicità e dell’amore tra i membri, nonostante i legami rinnovati, ha trovato eco anche nelle parole di Marco Morandi, che ha raccontato a Caterina Balivo come l’arrivo del padre all’Ariston fosse stato mantenuto segreto: “Era segreto anche per noi anche se io l’avevo un po’ capito. Commovente per tutti, figurati per noi di famiglia…”. Marco ha aggiunto che la performance del fratello rappresenta la sua personalità: “La prima sera la rottura del microfono è stata positiva per lui, una fortuna, si è rotto il ghiaccio, si è sgonfiata la paura e vai tranquillo. La canzone lo rappresenta bene“.

L’evento ha dunque celebrato non solo la musica, ma anche l’armonia di una famiglia allargata, capace di condividere emozioni autentiche davanti a un pubblico nazionale.

Gianni Morandi a Sanremo 2026: l’ex moglie Laura Efrikian commossa a La Volta Buona

Il momento più toccante della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 è stato senza dubbio il duetto tra Tredici Pietro e suo padre, Gianni Morandi, sulle note di Vita. La loro esibizione ha creato un ponte generazionale che ha conquistato il pubblico e gli addetti ai lavori.

Ospite di La volta Buona, Laura Efrikian, ex moglie di Morandi, ha raccontato con commozione le sue impressioni: “L’ho trovato un papà meraviglioso“, ha detto riferendosi all’ex marito. Commentando la performance, ha aggiunto: “È stato davvero bellissimo, commovente. Ho trovato Pietro bravissimo, non avrebbe avuto bisogno di avere una spalla, poi ce l’ha avuta e sono stati bravissimi“. Le parole dell’attrice riflettono non solo l’orgoglio per il talento del giovane artista, ma anche un sentimento di affetto verso la nuova fase della vita di Morandi accanto a Anna Dan e al loro figlio.

L’atmosfera di rispetto e affetto reciproco è stata sottolineata anche da Caterina Balivo, che osservando la scena ha commentato: “Siete proprio una bella famiglia allargata“.