Gianni Nazzaro, la moglie senza soldi per il funerale: i vip che l’hanno aiutata

La moglie di Gianni Nazzaro, Nada Ovcina, sarebbe stata aiutata da alcuni amici vip per pagare i funerali del cantante.

Nada Ovcina, moglie del compianto artista Gianni Nazzaro, ha confessato le sue difficoltà economiche e ha parlato delle difficoltà vissute a causa della scomparsa del marito.

Nada Ovcina: i funerali di Gianni Nazzaro

A causa dei alcuni debiti Nada Ovcina ha rivelato di aver avuto difficoltà a permettersi i funerali per suo marito, Gianni Nazzaro, da tempo scomparso dalle scene.

La moglie del cantante scomparso ha rivelato però che in questo momento di estrema difficoltà alcuni vip l’avrebbero aiutata prendendo a proprio carico alcune spese per la cerimonia funebre:

“Quando Gianni ritornò da me, dopo la sua disastrosa unione con un’altra donna, aveva accumulato milioni di debiti e in seguito ha lavorato pochissimo. Di conseguenza siamo rimasti con i conti in rosso, come è successo a molti altri artisti. Ma in questo disastro oggi ho avuto il conforto di scoprire quante persone volevano bene a mio marito”, ha ricordato Nada Ovcina, e ancora: “Mi hanno aiutato concretamente a dargli una sepoltura dignitosa.

Pinuccio Pirazzoli, direttore d’orchestra Rai, ha pagato la sua cremazione e anche gli orchestrali di Gianni, pur non essendo ricchi, mi hanno dimostrato solidarietà”. Tra questi, stando a quanto da lei confessato, vi sarebbero Lino Banfi, Maurizio Costanzo, Pippo Franco, Martufello, Sandro Giacobbe e Paola Delli Colli, conduttrice dell’emittente romana di cui Gianni a volte era ospite.

Nada Ovcina: la morte di Gianni Nazzaro

Gianni Nazzaro è morto il 27 luglio 2021 per un cancro ai polmoni contro cui ha combattuto per quasi un anno.

Lo stesso cantante ha confessato di essersi sentito emarginato dal mondo dello spettacolo e sua moglie Nada Ovcina ha dichiarato che questo gli sarebbe stato fatale: “Sono sicura che questo tarlo abbia contribuito alla sua fine, spingendolo a fumare sempre di più per calmare i nervi e distruggendo le sue difese immunitarie”.

Gianni Nazzaro: i messaggi di cordoglio

Nonostante lui si sia sentito per anni emarginato e dimenticato dal mondo dello spettacolo, in tanti tra fan, amici e colleghi vip gli hanno rivolto delle parole d’affetto e di cordoglio in seguito alla sua scomparsa.

In ospedale, poco tempo prima di morire, il cantante ha sposato Nada Ovcina, con cui ha vissuto un’importante storia d’amore (caratterizzata da frequenti tira e molla) a partire dalla fine degli anni 60.