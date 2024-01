Il tonno venduto all'asta in Giappone è il più costoso dell'era post-Covid: "Un buon segnale per i mercati"

Al mercato del pesce di Tokyo è andata in scena la tradizionale asta di inzio anno, in cui vengono messi in mostra e venduti pezzi pregiatissimi. Dal 2020 in poi, gli anni post Covid, mai erano state raggiunte le cifre da capogiro a cui si era sempre stati abituati, ma quest’anno il mercato ha dato un segnale molto chiaro.

Giappone, tonno venduto all’asta: la cifra record

Si perché alle 5:10 di questa mattina, un tonno pinna blu dal peso di 238 chilogrammi è stato battuto all’asta di Tokyo a ben 114 milioni di yen, una quantità di denaro equivalente a 720 mila euro. Numeri esorbitanti che, seppur non possano essere ancora in competizione con le vette che erano state raggiunte in epoca pre-Covid (2.10 milioni per un esemplare nel 2019), dimostrano come il mercato goda di un momento di buona salute. Il grosso pesce è stato catturato al largo del porto di Oma, nella prefettura settentrionale di Aomori.

Giappone, tonno venduto all’asta: il commento

“Questo è un segnale di ottimismo al mercato e agli imprenditori del settore” – spiegano il presidente del conglomerato alimentare Yamayuki, Yukitaka Yamaguchi, e il responsabile della compagnia che gestisce le catene Sushi Ginza Onodera, che hanno offerto la medesima cifra per il tonno da 240 chili. L’anno scorso, infatti, il tonno che era costato di più era valso un terzo di quello venduto nella giornata di oggi.