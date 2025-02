Preoccupazione per Gigi Finizio, ricoverato in ospedale a causa di una forte reazione allergica. L’artista rassicura i fan: “Sto migliorando, grazie per l’affetto e la vicinanza”.

Preoccupazione tra i fan di Gigi Finizio, ricoverato da qualche giorno in ospedale e costretto a rinviare alcune date del suo tour, compresa quella del 28 febbraio.

Gigi Finizio in ospedale: “Reazione allergica forte, ma sto migliorando”

La notizia arriva direttamente dall’artista, che ha aggiornato il pubblico tramite le sue storie su Instagram. In un breve video registrato dall’ospedale, il cantante ha spiegato il motivo dell’ospedalizzazione: “Purtroppo un farmaco mi ha causato una forte reazione allergica e sono dovuto correre subito ai ripari”.

Con un post accompagnato dall’immagine di una flebo con la scritta “Numero 1 Maestro”, Finizio ha voluto tranquillizzare i suoi sostenitori: “Sto migliorando. Grazie a tutti i medici, infermieri e operatori. Ma soprattutto grazie a voi, per la vostra vicinanza. Vi amo”. Nonostante non abbia fornito dettagli precisi sulle sue condizioni, l’artista ha preferito prendersi il tempo necessario per recuperare e tornare sul palco in piena forma.

Gigi Finizio in ospedale: l’artista simbolo della musica partenopea e la sua carriera

Nato nel 1965 nel cuore di Napoli, nel Borgo Sant’Antonio Abate, Gigi Finizio è da decenni un punto di riferimento della musica partenopea. La sua carriera ha preso il via fin da giovanissimo: a soli 7 anni cantava i classici di Sergio Bruni e, a 9 anni, superava l’esame SIAE come cantante, guadagnandosi la fama di bambino prodigio.

Il successo tra Sanremo e la musica partenopea. nel 1994 Finizio ha vinto Sanremo Giovani con “Scacco Matto”, imponendosi come uno degli artisti più talentuosi della sua generazione. Ha calcato il palco dell’Ariston in tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 1995 in un duetto con Giorgia in “Io te vurria vasà”, nel 1996 e nel 2006 con il brano “Musica e speranza” insieme ai ragazzi di Scampia.

L’affetto del pubblico e il sostegno della comunità musicale non mancano. I fan si stringono attorno all’artista con messaggi di incoraggiamento, nella speranza di rivederlo presto sul palco, pronto a regalare nuove emozioni con la sua voce inconfondibile.