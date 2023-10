il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha tenuto una conferenza per presentare il rapporto annuale sul Servizio Sanitario Nazionale, secondo Cartabellotta, il nostro sistema sanitario nazionale sta affrontando una crisi imminente, con possibili impatti disastrosi sul diritto costituzionale alla salute.

Il rapporto della Fondazione Gimbe: il diritto alla salute è in pericolo

Il sesto rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale evidenzia che il SSN è in grave crisi, con i principi di universalità, uguaglianza e equità traditi. Il presidente Nino Cartabellotta ha presentato il rapporto, sottolineando come il diritto alla tutela della salute sia ormai compromesso, soprattutto per le fasce economicamente meno abbienti. Questo declino, dice il presidente della Fondazione Gimbe, non è avvenuto improvvisamente ma si protrae da almeno 15 anni ed è responsabilità di governi di diverse fazioni politiche. Cartabellotta ha lanciato un appello per un patto sociale e politico che rilanci un modello di sanità pubblica equa e universale, fondamentale per la democrazia italiana.

Sistema Sanitario Nazionale: necessita di riforme importanti e coraggiose

Secondo Cartabellotta, è necessaria una profonda riflessione politica, poiché il SSN richiede coraggiose riforme e investimenti per mantenere la sua missione originale. In alternativa, dovrebbe essere riconosciuto apertamente che il modello attuale non è sostenibile. Nel caso di privatizzazione, la politica deve assumersi la responsabilità di gestire il processo.

La Fondazione Gimbe ha proposto un piano di rilancio del servizio sanitario nazionale, sottolineando l’importanza dell’articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute per tutti. Il piano affronta diverse sfide, tra cui il finanziamento pubblico, i Livelli Essenziali di Assistenza, le diseguaglianze regionali, la mobilità sanitaria, il personale e la Missione Salute del PNRR.