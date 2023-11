Tragedia in Germania, ginnasta morta a 16 anni: “Si ipotizza un attacco car...

In Germania, una ginnasta muore a 16 anni probabilmente per un malore improvviso. Sull’accaduto, è stata aperta un’inchiesta.

Ginnasta muore a 16 anni in Germania: la giovanissima atleta, Mia Sophie Lietke, si è spenta a seguito di un malore improvviso. Le cause del decesso della ragazza non sono ancora state rese note ma è possibile che si tratti di un attacco cardiaco. Sull’accaduto, è stata aperta un’inchiesta.

Ginnasta muore a 16 anni per un malore improvviso

Mia Sophie Lietke è morta all’età di soli 16 anni. L’adolescente era una promessa della ginnastica ritmica tedesca. L’improvviso e prematuro decesso della ragazza è stato annunciato dalla Federazione tedesca di ginnastica (Deutscher Turner-Bund, DTB).

Nell’annunciare la tragedia, la DTB non ha rilasciato informazioni circa le cause della morte di Lietke. Si sospetta, tuttavia, che l’atleta sia stata stroncata da un attacco cardiaco. È quanto riferito dalla BBC. In merito alla terribile sorte della ginnasta, è stata aperta un’inchiesta.

Il sogno di Mia Sophie Lietke

Nota in contesto sportivo come un astro nascente della ginnastica ritmica tedesca, la giovane atleta è scomparsa lo scorso giovedì 16 novembre. Il decesso, tuttavia, è stato svelato soltanto nelle ultime ore.

Nel 2022, Mia Sophie ha vinto il titolo di campionessa tedesca junior di cerchio. Il suo sogno era quello di gareggiare ai Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles e stava lavorando con tutte le sue forze per realizzarlo.