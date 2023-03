Giocare online: alcuni games da provare per spezzare la noia

Quattro opzioni da prendere in considerazione per giocare online e divertirsi, da soli o in compagnia dei propri amici.

Capita di annoiarsi e di non sapere cosa fare. Non è un delitto provare questa sensazione, ma bisogna attivarsi per voltare pagina. Un modo divertente per farlo è giocare online: non a caso, si tratta di una delle attività in digitale più gettonate, anche per via delle tantissime opzioni che abbiamo a disposizione, grazie al mare magnum della rete. Ecco, dunque, 4 opzioni da prendere assolutamente in considerazione.

Casinò online

Fra le opzioni più interessanti troviamo le piattaforme di gambling. Specialmente se parliamo di quelle che offrono diversi giochi da sperimentare, dal poker alla roulette, passando per le slot, il blackjack e tutti i passatempi classici di questo settore. Ad esempio, sul casinò online di William Hill Italia è possibile trovare le già citate slot machines, insieme ad altre opzioni come il casinò live, che permette di frequentare una sala da gioco reale, tramite video. Ovviamente, trattandosi di gambling, è importante giocare in modo responsabile, con il semplice scopo di divertirsi per combattere la noia.

Giochi di società

Non potremmo poi non parlare dei giochi di società, a loro volta fra i videogames più gettonati su Internet. Anche in questo caso, possiamo trovare diversi portali che mettono a disposizione del player giochi evergreen (in versione digitale) come Cluedo, Monopoli e Risiko, insieme ad altre varianti più recenti e fantasiose. Ci sono molte piattaforme online che consentono di giocare a questi giochi insieme ad amici e familiari, anche collegandosi in remoto. Inoltre, questi games possono diventare un’ottima scusa per organizzare una serata a tema.

Giochi FPS in multiplayer

Anche i cosiddetti FPS meritano di entrare in questo elenco. Si tratta di videogames che possono essere giocati in multiplayer, il cui acronimo sta per “Fist Person Shooter”. Si parla, in sintesi, degli sparatutto in prima persona come Call of Duty, Battlefield e Overwatch. Come funzionano? Permettono di sfidare altri player in varie modalità, come cattura la bandiera o il tutti contro tutti, insieme al gioco delle armi e molto altro ancora. Ci si trova di fronte ad una delle opzioni più adrenaliniche in assoluto, dunque ottime per spezzare la noia. Di contro, va detto che – essendo giochi particolarmente competitivi – richiedono una sana dose di allenamento se si vuole giocare ad alti livelli.

MMORPG

Chi è alla ricerca di un’esperienza di gioco più immersiva dovrebbe provare i MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game). Questi giochi permettono di creare un personaggio e di esplorare mondi virtuali insieme ad altri player, o in solitaria. Ci sono molti titoli disponibili online, tra cui World of Warcraft, Final Fantasy XIV e The Elder Scrolls Online, ovvero una delle saghe più popolari di sempre. Ad ogni modo, è bene specificare che questi giochi richiedono spesso un impegno massiccio in termini di tempo, per via delle enormi dimensioni dei mondi da esplorare, e per le tantissime quest da completare.

In definitiva, giocare online può essere un’ottima opzione per spezzare la noia e per divertirsi, e ci sono vari videogames che consentono di riuscirci.