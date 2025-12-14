Giorgia Meloni celebra i suoi alleati durante la manifestazione di Atreju

Durante la manifestazione di Atreju, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha espresso il suo orgoglio per la coalizione di governo, sottolineando l’unità e la determinazione che caratterizzano il suo esecutivo. La kermesse, che ha visto la partecipazione di numerosi leader politici, ha rappresentato un’importante occasione per discutere temi cruciali per il futuro dell’Italia.

Riforma della giustizia: un passo fondamentale

Nel suo discorso, la premier ha fatto appello agli italiani affinché sostengano la riforma della giustizia attraverso il referendum in arrivo. Meloni ha esortato i cittadini a votare per garantire un futuro migliore e per evitare che episodi di ingiustizia come quello di Garlasco possano ripetersi. Ha dichiarato: “Votate per voi stessi e per il bene della nazione”.

Il ruolo dei genitori nell’educazione

Un altro tema centrale del suo intervento è stato il ruolo dei genitori nell’educazione dei figli. Meloni ha affermato con convinzione che l’educazione sessuale e le questioni delicate devono essere affrontate dai genitori, non dallo Stato. “I bambini appartengono alle famiglie, non all’ideologia o allo Stato” ha dichiarato, sottolineando l’importanza del consenso informato nelle scuole.

Affrontare l’odio e la violenza

Giorgia Meloni ha poi affrontato con fermezza il tema della violenza e dell’odio che, secondo lei, si sono manifestati in diverse occasioni. Ha dichiarato che l’Italia non deve più tollerare comportamenti di impunità e ha esortato a combattere il fenomeno dei maranza, facendo riferimento a chi diffonde odio. “L’Italia non è più la repubblica delle banane che piaceva alla sinistra” ha affermato con determinazione.

Critiche alla sinistra

La premier ha continuato il suo intervento criticando la sinistra per il suo giustificazionismo riguardo le occupazioni abusive. Ha citato il caso di Ilaria Salis, accusando i comunisti di non rispettare le leggi e di danneggiare i più bisognosi. “È inaccettabile che chi si nasconde dietro ai più deboli non venga perseguito” ha dichiarato Meloni, evidenziando la necessità di una risposta ferma da parte dello Stato.

Un appello all’unità e al confronto

Meloni ha anche voluto sottolineare l’importanza del confronto tra le diverse idee, affermando che Atreju è un luogo in cui tutte le opinioni possono esprimersi. Ha invitato i leader delle opposizioni, tra cui Elly Schlein, a partecipare attivamente al dibattito, sottolineando che chi scappa dal confronto dimostra di non avere argomenti validi. “Qui, Nietzsche e Marx possono darsi la mano, perché il valore delle persone si misura sui contenuti” ha affermato con convinzione.

Alla manifestazione hanno partecipato anche altri esponenti del governo e della politica, tra cui Matteo Salvini, che ha ribadito l’importanza della riforma della giustizia, sottolineando il dovere morale di tutti nel sostenere questo cambiamento. Il clima di unità e determinazione è stato palpabile, con un pubblico entusiasta e partecipe.

La chiusura di Meloni ha rappresentato un momento di forte incisività, in cui ha confermato la sua fiducia nel futuro della coalizione e nel lavoro che stanno portando avanti insieme. L’evento di Atreju si conferma così un’importante piattaforma per il centrodestra, capace di riunire e mobilitare le forze politiche in vista delle sfide future.