Giorgia Meloni: "Il tetto al contante sfavorisce la nostra economia"

Il presidente del consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha parlato ancora una volta dell’ipotesi del tetto al contante.

Il premier è intervenuto nuovamente sul tema affidandosi ai suoi seguitissimi canali social, dove ha postato un video.

Meloni sul tetto al contante: “Sfavorisce la nostra economia”

“Siamo in un mercato europeo, il tetto ha senso solo se ce lo hanno tutti. In Europa ci sono tanti diversi tetti al contante, e nazioni che non ce l’hanno. La Germania non ha un tetto al contante, l’Austria che confina con l’Italia nemmeno.

Chi ha contante da spendere preferisce andare a farlo in altre nazioni” – ha spiegato Giorgia Meloni chiarendo anche che – “Il tetto al contante sfavorisce la nostra economia.”

Lotta all’evasione e tetto al contante

Molte persone credono che alzando il tetto del contante si potrebbe contrastare l’evasione fiscale: “L’anno in cui c’è stata meno evasione fiscale è stato il 2010 – ha ricordato Meloni, che poi fa riferimento ancora alla cifra dei 60 euro per i pagamenti con il pos – “E il tetto al contante era 5mila euro.

Più fai salire il tetto al contante meno favorisce l’evasione. Ci si dice ‘ci volete impedire di pagare con il Pos e volete favorire l’evasione’. Il governo sta valutando la possibilità di non obbligare i commercianti ad accettare il pagamento elettronico per piccoli importi. La soglia dei 60 euro è indicativa, può essere anche più bassa.”