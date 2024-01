La sindrome otolitica che aveva colpito Giorgia Meloni ha impedito al presidente del Consiglio dei ministri di tenere la consueta conferenza stampa di fine anno. Dopo aver rimandato l’appuntamento per due volte, la leader di Fratelli d’Italia ha parlato nel corso della mattinata di oggi, giovedì 4 gennaio, di fronte alla platea del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Conferenza stampa di fine 2023: i temi toccati

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha organizzato la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni, insieme all’associazione della Stampa Parlamentare. Conferenza di fine 2023 che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi il 21 dicembre e poi il 28, ma che è stata rimandata a oggi per i noti problemi di salute in cui era incappata Meloni. Tantissimi i temi toccati dal presidente, che ha riposto alle 45 domande in scaletta. Primo passaggio legato alla Legge Bavaglio: “L’iniziativa per la sua approvazione non è stata del governo” – ha ricordato Giorgia Meloni, che poi ha commentato la Legge di Bilancio 2025– “Vediamo quale sarà l’evoluzione di quest’anno, abbiamo appena approvato la Manovra 2024. Il mio obiettivo è confermare le misure che abbiamo portato avanti ed eventualmente migliorarle”. Su una sua possibile candidatura alle europee, invece, la leader di Fratelli d’Italia ha spiegato di non aver ancora preso una decisione, mentre sulla ‘Maggioranza Ursula’ è stata molto netta: “Io lavoro per costruire una maggioranza alternativa. Non sarei disposta a fare una maggioranza stabile in Parlamento con la sinistra”.

Conferenza stampa di fine 2023: le parole di Meloni

“Non credo che la mancata ratifica del Mes vada letta in relazione ai risultati del Patto di Stabilità: io sono soddisfatta a condizioni date del Patto. Chiaramente non è quello che avrei fatto io. Il governo nella ratifica del Mes si è rimesso all’Aula. E la ratifica è stata bocciata perché non c’è mai stata la maggioranza in Parlamento” – risponde Meloni alla domanda sul Mes, pronta ad un possibile confronto su questo ed altri temi con Elly Schlein – “Penso sia giusto che il premier si confronti con il leader dell’opposizione prima delle europee. Non mi sono mai sottratta al confronto tv e non lo farò questa volta”. Precisa, Meloni, anche la sua posizione sul tema migranti: “Sul Patto di migrazione e asilo Ue considero le nuove regole migliori delle precedenti”- e sul Piano Mattei spiega – “Quello che va fatto in Africa non è carità ma rapporti di cooperazione strategici non predatori, difendere il diritto di non dover emigrare prima di quello di emigrare. E questo va fatto con investimenti strategici, come quelli sulla produzione di energia pulita. Ci sono progetti specifici ma non li voglio dire prima di presentarli ufficialmente”.