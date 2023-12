Giorgia Meloni: Libero la elegge “Uomo dell’anno”

Il quotidiano Libero ha eletto Giorgia Meloni Uomo dell’anno. La copertina ha fatto il giro del web e ha scatenato diverse reazioni. Laura Boldrini ha bacchettato la presidente del Consiglio.

Una copertina che, a quanto pare, parla da sola. Stiamo parlando di quella di Libero, che ha piazzato in prima pagina Giorgia Meloni, eletta Uomo dell’anno. Il quotidiano di destra non ha fatto altro che esaudire il sogno della premier, che fin dal suo insediamento ha chiesto di essere chiamata presidente del Consiglio.

Il titolo di Uomo dell’anno assegnato a Giorgia Meloni da Libero ha creato un certo trambusto. Mentre la premier non si è espressa, Laura Boldrini ha avuto qualcosa da dire. Via social, ha esordito:

“La prima pagina di un quotidiano di destra, oggi, definisce Giorgia Meloni ‘Uomo dell’anno’, con toni molto trionfalistici. Perché non ‘donna dell’anno’? E’ chiaro: ad essere simbolo di (presunto, in questo caso) successo non può che essere un uomo. Del resto, lei stessa ha deciso di farsi chiamare al maschile: il presidente del Consiglio. Aspettiamo che commenti questa prima pagina per capire se le sta bene che il suo ‘sono una donna’, pronunciato in un comizio con tanta enfasi con l’intenzione di attaccare le persone LGBTQIA+ accusate di voler ‘cancellare le donne’, sia stato fatto fuori in tre parole. Ora che ‘Il presidente del Consiglio’ è stata accolta nel club degli uomini perché brava, il suo essere donna non va più rivendicato?”.