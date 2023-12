L’anno 2023 è stato senza dubbio un periodo intenso per Giorgia Meloni, la prima donna a guidare Palazzo Chigi. Ha vissuto un’esperienza contrastante, affrontando non solo complessità politiche ma anche vicende personali spinose, che hanno alimentato luci e ombre nel suo percorso.

Gli inizi controversi con Berlusconi

Partendo dall’inizio della sua ascesa politica, Meloni ha dimostrato un percorso notevole, passando dal 2% al 26% dei consensi in soli 10 anni, raggiungendo la guida di un governo nato da una coalizione instabile ma perseverante. La formazione di questo governo è stata minata da vari fattori, incluso un audio ‘rubato‘ durante un’assemblea di Silvio Berlusconi che ha rischiato di compromettere la nascita stessa del governo.

L’appoggio all’Ucraina e le tensioni con Francia e Germania

Le sfide esterne sono state impegnative. Giorgia Meloni ha cercato di stabilire un forte legame internazionale, mostrando supporto all’Ucraina, consolidando rapporti con Joe Biden e Ursula Von der Leyen, cercando nel contempo di distanziarsi dall’etichetta di leader anti-europeista. Tuttavia, le tensioni con Macron sulla questione migratoria e successivamente con la Germania di Scholz hanno offuscato parte del suo percorso.

Il problema migranti

Il nodo migranti è stato uno dei momenti più critici per Meloni durante il 2023, soprattutto dopo una tragedia avvenuta a febbraio, quando un caicco carico di migranti è affondato al largo delle coste italiane, causando numerose vittime. Questo ha innescato critiche e polemiche, sebbene Meloni abbia continuato a lottare per affrontare l’emergenza migratoria, cercando di stringere accordi e portare l’argomento anche in sede internazionale.

Il PNRR uno dei risultati più importanti

Uno dei risultati più significativi raggiunti nel 2023 è stata la rinegoziazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), considerato da molti un compito impossibile. Meloni ha chiuso l’anno con successo, raccogliendo la terza rata del PNRR e ottenendo il via libera della Commissione europea per la quarta rata.

Momenti difficili nella vita privata

Tuttavia, l’anno ha avuto anche momenti controversi nella vita personale di Meloni, come la fine della relazione con il compagno Andrea Giambruno, annunciata pubblicamente dopo fuorionda imbarazzanti finiti in televisione.