Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di auguri a tutti gli italiani e in particolare a coloro che lavorano in prima linea anche nei giorni di festa

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso un video messaggio in cui rivolge i suoi auguri e quelli del Governo a tutti i cittadini.

Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni

“Il governo sta facendo la sua parte per aiutare l’Italia in questa difficile situazione nella quale ci troviamo, ma è importante l’entusiasmo di ciascuno di noi” ha spiegato la premier, augurandosi che per tutti “sia un Natale di entusiasmo, un Natale sereno, che siano feste serene” e aggiungendo “Voglio fare a ogni singolo italiano auguri di buon Natale”.

Un Natale di serenità e orgoglio

“Che sia un Natale di serenità, che sia un Natale di orgoglio” è l’auspicio del Presidente del Consiglio, che ha sottolineato l’impegno del Governo, che sta operando su più fronti, in patria e all’estero. Meloni ha anche rivolto un ringraziamento speciale a coloro che operano in prima linea e che anche durante le festività natalizie saranno al lavoro: “A quegli italiani che anche nei giorni di festa lavoreranno per garantire a ognuno di noi di avere i servizi essenziali: chi lavora nelle Forze dell’ordine, chi lavora negli ospedali, chi è impegnato nelle missioni di pace all’estero. A loro soprattutto, grazie. E auguri Italia“.