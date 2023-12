La premier Giorgia Meloni ha inviato un saluto in videoconferenza ai contingenti militari italiani attualmente impegnati in missioni all’estero.

Il messaggio ai militari

Nel messaggio, ha espresso la sua profonda gratitudine e ammirazione per il loro impegno e sacrificio, ribadendo l’importanza fondamentale del loro lavoro per difendere la libertà e la sicurezza. “Voglio dire grazie a tutti i militari”, ha detto Meloni e ha sottolineato la rilevanza del lavoro svolto dai militari italiani all’estero. La premier, che avrebbe dovuto essere in Libano per un viaggio, ha espresso il suo dispiacere per non essere potuta partire a causa di un’indisposizione, considerando tale viaggio solamente rimandato.

Un elogio al coraggio e alla dedizione

Durante il suo messaggio, la premier ha elogiato il coraggio e la dedizione dei militari, affermando che i loro sacrifici non sono compiuti per interessi personali ma sono motivati da una coscienza morale più grande, definendo la Patria come la ragione principale del loro impegno. Ha riconosciuto che per molti di loro, il Natale è un momento in cui non possono tornare a casa, evidenziando il sacrificio di essere lontani dalle proprie famiglie per servire il Paese.

Il ruolo del Italia all’estero

Infine, la premier ha sottolineato l’importanza di sentirsi riconosciuti e ha affermato che il lavoro dei militari all’estero contribuisce notevolmente a rafforzare il ruolo dell’Italia sulla scena internazionale, permettendo così anche a lei di difendere al meglio gli interessi italiani all’estero.