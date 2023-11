Sindacati delusi: "Il governo non ha cambiato nulla e non ascolta la piazza"

Giorgia Meloni promette pensioni senza tagli dopo l’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi.

Il problema dei giovani

Interviene la premier, durante la fase conclusiva dell’incontro, parlando del tema caldo delle pensioni per i giovani: “E’ un problema enorme quello della pensione dei giovani. Il gioco di scaricare tutto il costo delle pensioni sulle generazioni che arrivano dopo non lo abbiamo fatto noi. Certo è più redditizio sul piano del consenso occuparsi di chi è qui e ora, ma il costo è stato scaricato su chi non si poteva difendere e non era consapevole di quello che stava accadendo.”

“Un incontro costruttivo”

Giorgia Meloni definisce “costruttivo” l’incontro con i sindacati, sottolineando che per la lotta alla precarietà “tutte le misure adottate sono state concentrate sui contratti a tempo indeterminato. Nell’ultimo anno abbiamo avuto oltre 500mila nuovi posti di lavoro e 443mila di questi sono contratti a tempo indeterminato.”

La delusione dei sindacati

Cgil e Uil, al contrario, non escono soddisfatte. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini afferma: “Continua a essere una Manovra sbagliata, il governo non ha cambiato nulla e non ascolta la piazza.”

Dello stesso parere anche il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri: “Si conferma ancora una volta l’insensibilità alle tante richieste che vengono dalle piazze. Alla domanda se è vero o falso che fanno cassa sulle pensioni, non hanno risposto, come ci aspettavamo.”