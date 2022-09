Giorgia Soleri alla Mostra del Cinema di Venezia: sui social scoppia la polemica

Nei giorni scorsi abbiamo visto Giorgia Soleri sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ma sui social impazza la polemica

Giorgia Soleri è stata invitata da un noto brand di champagne alla Mostra del Cinema di Venezia: dove è stata fotografata sul red carpet solo un paio di giorni fa. Fin qui tutto bene, o forse no. Sui social, infatti, impazza la polemica.

Il motivo? Alcune vecchie dichiarazioni della Soleri, che le sono ora state rinfacciate.

Giorgia Soleri invitata alla Mostra del Cinema di Venezia: la polemica social

Giorgia Soleri è stata invitata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Ma non aveva detto che il cinema non le piaceva? È questa la domanda che si sono posti molti utenti sui social, ricordandosi di una recente uscita della Soleri sul suo profilo Instagram.

La poetessa, infatti, a specifica domanda “Ti piace il cinema?“, aveva risposto categorica: “No, per niente, purtroppo è un linguaggio che mi annoia. Credo davvero di essere l’unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film?'”

La risposta di Giorgia Soleri

La poetessa, consapevole di questo polverone che si era alzato attorno a lei, ha risposto alle polemiche: “Sono appena tornata dal Festival di Venezia, è stata un’emozione incredibile e un’esperienza bellissima! Chi mi segue da un po’ di tempo sa che non sono una grandissima amante del cinema.

A me piacciono i linguaggi artistici che richiedono un pezzo della propria esperienza per riuscire a comprenderli fino in fondo. Però nasco come fotografa quindi i pochi film che mi hanno emozionato avevano una grandissima fotografia. A causa del mio pregiudizio nei confronti del cinema avevo paura di non apprezzare al 100% il film, ma sono stata sorpresa e non mi sono annoiata neanche un secondo nonostante le tre ore di film.”