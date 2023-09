Spagna, giornalista viene molestata in diretta e i colleghi in studio chiaman...

In Spagna una giornalista è stata molestata in diretta tv. A intervenire tempestivamente i colleghi, che dallo studio hanno chiamato la Polizia.

Isabel Balado, giornalista spagnola, ha vissuto una bruttissima esperienza durante una diretta tv. Un uomo le si è avvicinato, iniziando a molestarla durante un collegamento per la trasmissione En boca de todos.

La molestia alla giornalista durante un collegamento del programma En boca de todos

È successo questa mattina, 12 settembre, durante una diretta televisiva della trasmissione spagnola En boca de todos. La giornalista Isabel Balado si trovava in collegamento quando un uomo le si è avvicinato e l’ha molestata nonostante le telecamere. La reazione dei colleghi in studio è stata immediata: Nacho Abad, il presentatore del programma per cui lavora Balado, non ha esitato a chiamare la polizia, garantendone l’intervento tempestivo. I video dell’aggressione, diffusi sui social network, mostrano l’uomo avvicinarsi alla giornalista galiziana, palparla e poi, in risposta alle proteste della donna, ridere della situazione.

Cosa è successo a Isabel Balado, la giornalista spagnola molestata in diretta tv

Si trovava in collegamento con la trasmissione En boca de todos quando un uomo le si è avvicinato e l’ha palpata. È successo a Isabel Balado, giornalista galiziana, che mentre stava svolgendo il suo lavoro normalmente si è trovata vittima dell’aggressione sessuale da parte di un passante. L’uomo, già identificato e detenuto dalla polizia, è stato catturato anche grazie all’intervento tempestivo di Nacho Abad, collega di Balado che ha chiamato subito le autorità. Irene Montero, ministra delle Pari Opportunità, ha scritto su X la sua vicinanza a Isabel Balado, sottolineando come la Spagna stia lottando contro il perpetuarsi di queste situazioni e per il diritto alla libertà sessuale di tutte le donne.

