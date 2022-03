Giornalista russa irrompe durante il tg con un cartello anti guerra: arrestata

Una giornalista russa è stata arrestata dopo aver interrotto il telegiornale mostrando un cartello contro la guerra in Ucraina.

Sta facendo il giro del web il video che mostra una giornalista russa che, durante il telegiornale delle nove del Primo canale della televisione di Stato, ha fatto irruzione in diretta esibendo un cartello recante la scritta “Fermate la guerra, non credete alla propaganda, vi stanno mentendo“: la donna, dipendente dell’emittente, è stata subito arrestata dalle forze dell’ordine.

Giornalista russa mostra cartello anti guerra

Si tratta di Maria Ovsiannikova, cronista che ha deciso di ribellarsi alla propaganda portata avanti dalla tv per cui ha lavorato fino a ieri. Nel video si vede la stessa comparire dietro alla collega che stava leggendo il telegiornale con un cartello contro la guerra; qualche secondo dopo, le telecamere hanno cambiato inquadratura ma non hanno impedito ai telespettatori di leggere il suo appello.

Pochi minuti dopo, i gendarmi l’hanno arrestata ma la donna ha comunque fatto in tempo a mostrarsi in un video che aveva pre-registrato nel quale ha attaccato ancora più duramente la Russia ritenendo che nel paese sono stati tutti “zombificati“. Ciò che sta succedendo in Ucraina è un crimine, ha affermato, e la Federazione è l’aggressore. La responsabilità dell’aggressione, ha continuato, “è di una persona sola e questa persona è Vladimir Putin“.

“Mi vergogno per aver lavorato qui”

Nel video, la Ovsiannikova ha anche espresso vergogna per aver lavorato nell’emittente negli ultimi anni: “Purtroppo ho lavorato alla propaganda del Cremlino e ora mi vergogno molto“. Infine l’appello ai suoi concittadini: “Scendete in strada, non abbiate paura, non possono incarcerarci tutti“.