Oggi, 10 febbraio, si celebra la Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La premier Giorgia Meloni ha voluto lasciare un messaggio sui social.

Giornata delle foibe, Meloni: “Ricordarle è un dovere di verità e giustizia”

Nel Giorno del Ricordo, Giorgia Meloni ha voluto lasciare un messaggio sui social per commemorare le vittime delle foibe e tutti coloro che subirono la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. Ecco cosa ha scritto la Premier: “Una pagina dolorosa della nostra storia per troppo tempo dimenticata. Ricordare è un dovere di verità e giustizia, per onorare chi ha sofferto e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni. L’Italia non dimentica“. Nel post pubblicato su X, la Meloni ha anche condiviso un video della sua visita alla Foiba di Basovizza l’anno scorso.

Giornata delle foibe, Lorenzo Fontana: “La memoria di questi tragici eventi rappresenta un dovere collettivo per il presente e per il futuro”

Anche Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati, ha voluto rendere omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata: “La memoria di questi tragici eventi rappresenta un dovere collettivo per il presente e per il futuro. Esprimiamo profonda gratitudine a chi, con costanza, ha difeso e custodito il ricordo negli anni, mantenendolo vivo per le nuove generazioni.”