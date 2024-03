Arrivata la condanna per il 17enne che uccise, lo scorso 31 agosto a Napoli, Giovanbattista Cutolo, musicista di 24 anni.

La decisione del tribunale per la morte di Giovanbattista Cutolo

Il giudice del Tribunale dei Minorenni di Napoli, Umberto Lucarelli, ha accolto la richiesta formulata dal pm Francesco Regine. Il pm della Procura dei Minori aveva chiesto 20 anni di carcere per il 17enne imputato dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo.

«Tutta Italia voleva questa sentenza. Secondo me è un segnale potente per tutta la società civile. Quando c’è un’indignazione vera e le coscienze si scuotono, vuol dire che tutti si muovono intorno a un progetto e a un obiettivo. Quella di oggi non è vendetta, ma giustizia, perché chi commette un crimine efferato volontario senza motivo deve essere punito».