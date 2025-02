Giovane accoltellato a Roma: un episodio di violenza in aumento

Un episodio di violenza che colpisce Roma

Domenica sera, nel quartiere di Monteverde a Roma, un ragazzo di soli 16 anni è stato vittima di un’aggressione violenta che ha scosso la comunità locale. Secondo quanto riportato, il giovane sarebbe stato accoltellato durante un tentativo di rapina mentre si trovava in strada. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente violenza giovanile nella capitale.

Le conseguenze dell’aggressione

Il ragazzo, dopo essere stato ferito, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo in codice rosso. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili, ma la gravità delle ferite al torace suscita preoccupazione. La famiglia, in particolare la madre, ha espresso il proprio dolore e la propria angoscia, raccontando che il figlio era uscito di casa per assistere a una partita, un momento che si è trasformato in un incubo.

Indagini in corso e testimonianze

La polizia del commissariato di Monteverde ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto. Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di identificare gli aggressori. Inoltre, stanno raccogliendo testimonianze da parte di eventuali testimoni che potrebbero aver assistito all’aggressione. Questo episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore sicurezza nelle strade di Roma, soprattutto per i giovani.