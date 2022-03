Giovanni Rana: nel nuovo sito tutto il piacere della cucina italiana

Giovanni Rana è ora sempre disponibile grazie al nuovissimo shop online che permette di scegliere tra oltre 100 prodotti in pronta consegna in tutta Italia.

Chi non conosce Giovanni Rana, brand della cucina Made in Italy, sinonimo di qualità, gusto e innovazione? Una gioia unica per il palato che ora è sempre disponibile grazie al nuovissimo shop Giovanni Rana online,in pronta consegna in tutta Italia.

Un e-commerce che permette di scegliere tra oltre 100 prodotti: dalla pasta fresca liscia a quella ripiena, passando per gnocchi, piatti pronti e sughi freschi, e 9 confezioni tematiche originali, capaci di soddisfare le voglie dei pasta lovers e di onorare la buona cucina.

Un’infinita varietà e combinazioni di gusto per rendere speciali e indimenticabili pranzi e cene. Con le proposte di Giovanni Rana non si rinuncia alla gioia di stare insieme e al piacere della buona tavola.

I nuovi prodotti dello shop Giovanni Rana

Giovanni Rana riesce da sempre a coniugare tutta la bontà della cucina italiana con prodotti di qualità realizzati utilizzando solo le migliori materie prime.

Un vasto assortimento che vede, accanto alla pasta fresca liscia e alle specialità regionali, la pasta fresca ripiena, per cui l’azienda veronese è famosa in tutto il mondo.

I pesti e i sughi freschi rappresentano il condimento ideale per la pasta, il riso, i secondi di carne e pesce e persino i crostini. Le combinazioni sono originali come dimostrano, ad esempio, il pesto di pistacchio, il ragù vegetale BologNew e il sugo ai funghi porcini.

Gli gnocchi rimangono un must di qualità, così come i prodotti innovativi della linea Chef in Micro, perfetti per la pausa pranzo di lavoro, e gli Spadellini, ideali per un aperitivo con gli amici.

E infine la nuovissima edizione limitata “Rana-Giro d’Italia” che rende omaggio alla straordinaria tradizione gastronomica italiana. Viaggiando da Nord a Sud, di tappa in tappa, questa linea è un vero e proprio tributo alla cucina di queste meravigliose Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Liguria e Lazio. Quattro tradizioni che hanno ispirato il Pastificio Rana per un innovativo tour culinario attraverso i piatti tipici del Bel Paese, racchiusi in uno scrigno di sottile pasta fresca.

Idee gourmet tutte da scoprire e oggi disponibili direttamente a casa in pochi click.

La bontà Rana in 9 originalissime confezioni

Non solo prodotti nel segno dell’innovazione, della qualità e del gusto, nel nuovissimo shop di Giovanni Rana, ma anche nove originalissime box disponibili in tre diverse dimensioni. Un’esperienza dei sensi all’insegna della meraviglia e del gusto.

“Giro d’Italia Edizione Limitata”, la nuovissima gamma ispirata dalle ricette regionali italiane, racchiusa in una box di colore rosa, realizzata in tiratura limitata – solo 999 pezzi – che contiene, oltre ai quattro nuovi prodotti: Ravioli Pesto, Patate e Fagiolini,Crudo Squacquerone e Rucola, Carbonara,Salsiccia e Friarielli, anche un divertente cucchiaio da cucina firmato Rana!

La confezione “A caccia di novità” è dedicata a chi vuole essere sempre aggiornato sui nuovi nati in casa Rana, tra cui la nuova limited edition “Rana – Giro d’Italia”

Non poteva mancare una box dedicata al momento dell’aperitivo. Si chiama “Aperitivo Time” e permette di rendere unico un momento che è diventato ormai una piacevole consuetudine per gli italiani. Con gli Spadellini, i sughi e i pesti Rana, questo momento della giornata diventa ancora più divertente!

“Cena in famiglia” è la confezione pensata per soddisfare tutti i componenti delle famiglie, dai grandi ai più piccoli. Si parte dal classico Pesto senz’aglio, perfetto per accompagnare le Trofiette, tipoiche della gastronomia ligure e si prosegue Lasagne Bolognese e i ravioli della linea “Rustici”, con la loro pasta ruvida capace di trattenere il sugo in modo insuperabile. Non mancano anche i tortellini Sfogliavelo, perfetto connubio fra un sottile velo di pasta all’uovo e un ripieno generoso.

Che dire poi di “Tovaglia a quadretti”, l’essenza della tradizione italiana grazie a prodotti come le Lasagne fresche alla Bolognese, Duetto Salsiccia & Patate, gli Sfogliavelo Pecorino e Prosciutto Toscano, i Rustici a base di carne e tanti altri. La box perfetta per chi desidera poter vivere la tavola della domenica ogni giorno.

“A tutta verdura” è, invece, il cofanetto dedicato alla genuinità delle verdure, fresche e di qualità lavorate direttamente negli stabilimenti produttivi Rana per garantire la massima qualità, consistenza e sapore.

Un’altra proposta interessante, sempre ispirata alla bontà, è quella di “Pausa Pranzo Golosa”, la quale permette di portare con sé tutta la qualità Rana anche al lavoro, con piatti freschi e gustosi pronti in pochi minuti. Non potevano mancare gli Chef in Micro, pasta fresca Giovanni Rana, monodose, che cuoce direttamente nel forno a microonde con il suo sugo e le lasagne fresche da infornare, ma anche piatti regionali come gli Gnocchi alla romana.

“Lasagna Party” è il cofanetto per le feste last minute, con protagonista tutta l’eleganza di uno dei piatti simbolo della tradizione italiana: la lasagna. L’allegria è assicurata! Non meno intrigante “Tortellini Party” dove è racchiuso tutto l’amore per la tradizione gastronomica italiana, rivisitata in chiave moderna da Giovanni Rana. Una proposta variegata ma con un comune denominatore, un ripieno di bontà!

Infine, la confezione “Tagliatelle Party” propone la celebrazione per eccellenza della pasta e dei sughi freschi, l’ideale per quei momenti di pura convivialità.

Con le box e i prodotti dello shop Giovanni Rana la cucina non è mai stata così tanto piena di gusto!