Girogia Soleri replica agli haters: "Sei ingrassata"

Giorgia Soleri ha deciso di rispondere con ironia agli haters che l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico.

Giorgia Soleri: la replica agli haters

Da quando ha annunciato il suo addio a Damiano David, Giorgia Soleri è stata presa spesso di mira dagli haters sui social. In queste ore c’è anche chi l’ha aspramente criticata per via dei suoi presunti chili in eccesso, e alla questione la stessa Giorgia ha preferito replicare con ironia. “Ma quanto sei ingrassata? Pure sul viso! Tremenda”, le ha scritto qualcuno, a cui Giorgia ha replicato: “Per mangiarti meglio!”. In molti l’hanno criticata anche per gli scatti osé da lei pubblicati in seguito al suo addio a Damiano David o per il fatto di non aver più mostrato di avere i peli dopo il suo addio al cantante (affermando implicitamente che il suo atteggiamento femminista fosse venuto meno).

“Le nostre relazioni sono universi infiniti e complessi, giudicarli dall’esterno è impossibile. Mi dispiace invece come per tanti sia incredibilmente facile e veloce, quando a viverlo sono persone sotto i riflettori”, aveva dichiarato la modella in seguito alla sua rottura dal cantante, con cui sembra che sia rimasta in rapporti amichevoli. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?